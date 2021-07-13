تراند الفن: اكتشاف مقبرتين جديدتين في منطقة ترهونة بليبيا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 04:09 صباحاً - أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، تمكن فرقها من اكتشاف مقبرتين جديدتين بمدينة ترهونة في شمالي غرب البلاد.

وذكرت الهيئة، أن المقبرتين تم اكتشافهما بالمشروع الزراعي (5 كيلو) بمدينة ترهونة، موضحة أن فرق الهيئة ستباشر عملية انتشال الجثث غدا صباحا.

وتختص الهيئة بالبحث عن المقابر والتعرف على جثث المفقودين مقارنة بالعينات المأخوذة من ذويهمـ وتعمل فرقها في جميع أنحاء ليبيا.

واكتشفت فرق الهيئة أكثر من مقبرة في ذات المنطقة خلال الفترة الماضية.



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