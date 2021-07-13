تراند الفن: 68 مليار دولار إجمالي قيمة صناعة التأمين في إفريقيا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 04:09 صباحاً - قال محمد رمسيس عروب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الوفاء للتأمين، ” تقدر قيمة صناعة التأمين الإفريقية حاليًا بنحو 68 مليار دولار، ومن المتوقع لها النمو لأكثر من ذلك، لا سيما في منطقة شمال إفريقيا – التي تعد ثاني أكبر سوق بعد جنوب إفريقيا.

وتأتي مصر على رأس الأسواق التي نهتم بها حاليا لتقديم خدمة متميزة لعملائنا فى الأسواق المستهدفة.”

ومنحت هيئة الرقابة المالية في أغسطس 2020 ترخيصًا للشركة للعمل في مجال التأمين والفروع الطبية المختلفة وبرامجها طويلة الأجل، حسب بيان من الشركة يوم الاثنين.

وصرحت عبير صالح، الرئيس التنفيذي لشركة الوفاء لتأمينات الحياة مصر، أن الشركة تأسست برأس مال يصل إلى 150 مليون جنيه مصر، وأن الوفاء لتأمينات الحياة مصر تعتزم تقديم خدمات متميزة وخدمة عملاء متطوره، والتي ستساهم في نمو الصناعة بشكل جذري من خلال القوة المالية للشركة، ومزاياها التنافسية.

وأضافت أن الشركة حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لاتاحة 6 منتجات جديدة في السوق المصري.

وتتواجد شركة الوفاء للتأمين حاليًا في 6 دول إفريقية من خلال 10 شركات، ويتيح هذا التواجد للشركة تغطية 39٪ من إجمالي سوق التأمين الإفريقي باستثناء جنوب إفريقيا، مع سعي الشركة لتحقيق معدل تغطية يصل إلى 65٪ بحلول عام 2025، من خلال تأسيس مزيد من الشركات في 10 دول إفريقية.

وأوضحت عبير حلمي، أن شركة الوفاء قامت بالتعاقد مع سبعة إندية مصرية، وهى نادي الجونة والزمالك، والاتحاد، والمقاولون والإنتاج الحربي، وطلائع الجيش ومصر المقاصة.

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