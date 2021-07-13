تراند الفن: بيان أمني بشأن القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يتحدث بألفاظ مسيئة لسكان إحدى المحافظات

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏58 دقيقة مضت المرصد 18 زيارة

صحيفة المرصد: تمكنت شرطة مكة المكرمة من القبض على شخص يتحدث بألفاظ مسيئة لسكان إحدى المحافظات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد “حساب سناب الداخلية” أنه تم تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن في العقد من الثالث من العمر.

وأضاف:جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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