تراند الفن: عمرو خالد: الزم التقوى في العشر لتفوز بثواب يوم عرفة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 03:09 صباحاً - قال الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، إن مناسك الحج تقوم جميعها على التقوى، ولذلك فإن أي خطأ أخلاقي يضيع ثوابه وأجره، مصداقًا لقول الله تعالى: “الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ”.

وفي ثاني حلقات برنامجه “منازل ومناسك” الذي يقدمه خلال العشر الأوائل من ذي الحجة عبر قناته على موقع “يوتيوب”،وصف خالد، التقوى بأنها أهم منزلة من منازل الروح، وهي أن تجعل اختياراتك في الحياة موافقة لمرضات الله، مشددًا على أن ذلك ليس بدافع الخوف، وإنما نابع من حب الله في الأساس، وذلك حين تتقي الله في كل شيء، قال تعالى: “وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا”، “وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ”، “وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ”.

وحذر خالد من الأعمال التي تفسد على صاحبها أجر الحج، ومن ذلك الجدال، واصفًا الحج بأنه “معسكر تدريبي على التقوى، وذلك عندما تتحكم في نفسك وأنت تحت ضغط شديد، فلا بد أن تتقي الله، حتى مع ضغوط الحج والزحام وغيرها”.

وبين أن هناك ثلاث آيات مرتبطة في الحج والعشر الأوائل، الأولى: “إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ”، لافتًا إلى أن شهور الحُرم هي: المحرم، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، ورجب.

وحث خالد على الامتثال لقول الله في الآية السابقة، قائلًا: “إياك أن تظلم نفسك أو تظلم زوجتك، أو تظلم الناس”، موضحًا أن هذا التحذير عام وليس قصرًا على الحجيج في أيام الحج فقط.

أما الآية الثانية التي تطرق إليها خالد في سياق حديثه، فهي: “وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ”، مبينًا أن “الفج العميق في اللغة هو الشق بين الجبلين مثلما كان الحجيج يأتون إلى الحج بالجمال بين دروب الصحراء والجبال، أما الآن فالجميع يستخدم الطائرات والسفن وغيرها من وسائل الانتقال الحديثة، ولكن الآية باقية إلى يوم القيامة، وكأن المعنى في هذه الأيام أن تخرج من فجك العميق الذي بداخلك، حيث كل إنسان لديه فج عميق في قلبه وهي نقطه ضعف، وكأن الآية الكريمة تقول: لكل إنسان لديك نقطة ضعف اخرج منها”.

في حين أشار خالد إلى الآية الثالثة: “الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ”، لافتًا إلى أن “الرفت يعني الكلام البذيء، فإياك أن تفعل هذا ولا تخرج عن طاعة الله”.

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