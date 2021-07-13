تراند الفن: خبير مياه يكشف ماذا سيحدث لمصر والسودان إذا انهار سد النهضة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 02:10 صباحاً - صحيفة المرصد: كشف الخبير المصري زكي البحيري، عن كارثة خطيرة قد يسببها سد النهضة حال انهياره بعد تخزين وملء 74 مليار متر مكعب من الماء في خزانه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” في قناة “mbc مصر”، أن “سد النهضة يشكل خطرا على مصر والسودان من حيث السلامة الإنشائية ويدعو للقلق حيث إن السعة التخزينية السد مبالغ فيها بنسبة 300% ويجب أن تقلص إلى الثلث”، بحسب صحيفة المصري اليوم.

قنبلة موجهة

وأضاف أن سد النهضة بمثابة قنبلة موجهة لمصر والسودان، مشددا أنه لا يجب أن يكون بهذا الحجم مهما كانت الأوضاع.

وأوضح أن العمر الافتراضي لسد النهضة لا يتعدى 50 عامًا؛ بسبب تراكم الطمي أمامه بمعدل 300 ألف متر مكعب سنويًا، محذرًا من أن السد يؤدي إلى دمار لمصر وتدمير سدود الروصيرص وسنار وموروني السودانية، حال انهياره بشكل كامل.

وتابع:”سد النهضة ليس هدفه توليد الكهرباء ولكن هناك أغراض أخرى”، موضحا:”السد مقام على منطقة زلزالية والمنطقة تقع في الأخدود الإفريقي وبكل تأكيد الجانب الإثيوبي يعرف أن السد تم إنشاؤه فوق فالق زلزالي، لذلك السد معرض للانهيار”.