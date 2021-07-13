تراند الفن: قائد مصر المقاصة: هدف قفشة في شباكنا “عالمي”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 02:10 صباحاً - أدمن ‏7 دقائق مضت آخر الأخبار 9 زيارة

قال هشام محمد، نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، إن محمد مجدي قفشة صانع ألعاب النادي الأهلي، سجل هدفا عالميا، في مرمى الفريق الفيومي، والتي انتهت بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف وحيد، لصالح القلعة الحمراء، وذلك ضمن مباريات الدوري الممتاز.

وتابع هشام محمد في تصريحات تليفزيونية: “قفشة عنده رؤية عالية، وسجل هدفا مميزا في مباراة المقاصة، وأتمنى له التوفيق في الفترات المقبلة، وأن يكون في مكانة أفضل من ذلك، حيث إنه لاعب مميز ويستحق الوجود في مكانة عالية دائما”.

وتابع قائد مصر المقاصة: ” لاعبو الأهلي في أفضل حالاتهم خلال الفترة الحالية، وسيفوزون ببطولة إفريقيا أمام كايزر تشيفز يوم السبت المقبل في مباراة النهائي”.

يذكر أن هشام محمد كان لاعبا في صفوف فريق النادي الأهلي، قبل أن ينتقل إلى فريق الاتحاد السكندري، ليذهب في الأخير إلى مصر المقاصة، وهو فريقه الحالي.

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