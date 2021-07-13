تراند الفن: تامر حسني: “اتريقوا عليا في بدايتي بسبب دفني.. وكنت حابب أقدم لون خاص بيا مثل الكينج”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 02:10 صباحاً - تحدث الفنان تامر حسني، عن حبه للكينج محمد منير، وذلك لاعتزازه بلونه الخاص في تقديمه لأعماله، حتى أصبح علامة من علامات الفن في إفريقيا.

وقال “حسني” خلال لقاءه ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب على شاشة إم بي سي مصر: “بحب الفنان محمد منير وعلي الحجار، وكنت متأثر بحب منير في بدايتي عشان له لون خاص كنت بحب اتفرج عليه وأشوفه بيقدم إيه وبيغني إزاي”.

وتابع: “أول ما ظهرت كنت بذقني والصحافة كانت بتتريق عليا وكنت حابب أقدم لون خاص بيا زي منير، ودلوقتي خلاص بقيت معروف بلوني واستايلي الخاص”.

“مش أنا”، يشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني، كلًا من: ماجد العدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، وآخرين، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، والفيلم إنتاج مشترك بين شركة “سينرجي” وحسام حسني وأحمد دسوقي.

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