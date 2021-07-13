تراند الفن: حبس عاطل 15 عامًا قتل شابا بدافع السرقة في بنها

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 02:10 صباحاً - قضت محكمة الجنايات، الدائرة الثانية، في القضية رقم 19610 لسنة 2012 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1901 لسنة 2012 كلى شمال بنها، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، للمتهم “أحمد م ع إ” عاطل، لاتهامه وآخرين بالتخطيط لقتل عامل.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد القادر حسين بريقع رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر عوض، ومجدى نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وممثل النيابة طارق أحمد فضل، وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبد الجواد.

وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، أن المتهم وآخرين قاموا فى 30 يوليو 2012، قتلوا المجنى عليه “أحمد م ع”، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، بأن استدرجوه إلى إحدى المناطق النائية، بأن اتصل المتهم الأول بالمجنى عليه، وطلب مقابلته وحال وصوله إلى عاجله المتهم الثاني بضربه بشومة وأفقده وعيه وحملوه إلى إحدى الحظائر وسكبوا على ملابسه مواد قابلة للاشتعال وأشعلوا النار به وبالحظيرة فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي.

وتابعت المحكمة، أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى هى أنهم سرقوا الدراجة البخارية والهاتف المحمول المملوك للمجنى عليه بطريق الإكراه، وأشعلوا النار عمدا فى المخزن المملوك لأحد الأشخاص، وحازوا سلاحين أبيضين “سيف وشومة”.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية، عام 2012 تمكنت من ضبط المتهمين الأول والثاني والثالث وقدموا للمحاكمة، وصدرت أحكام ضدهم، فيما كان ترتيب هذا المتهم بين المتهمين هو المتهم الرابع، وجرى ضبطه بعد هروبه منذ الواقعة حتى تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبطه وتقديمه للمحاكمة، وإصدار المحكمة الحكم الصادر ضده.

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