فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 02:10 صباحاً - صحيفة المرصد : كشفت صاحبة مقطع تصوير قائد “الشاص” الذي روعها أثناء قيادتها لسيارتها على الطريق الدائري الغربي في الرياض، عن تفاصيل الواقعة، ومصير الفاعل.
وقالت صاحبة المقطع -بحسب “سبق”-: “كنت أقود سيارتي على الطريق الدائري الغربي في الرياض الساعة 10 مساءً، وتفاجأت بسائق (شاص) يروعني بطريقة متهورة وجنونية؛ لأفسح له الطريق”.
وأكدت أنه “لم يمهلني أي فرصة لتغيير المسار، وقام بلحم سيارته في سيارتي، واستخدم النور العالي وبوق السيارة بطريقة غير لائقة تسببت في توتري وإرباكي”.
خسائر وهروب
وأشارت إلى أنه على الرغم من الارتباك والتوتر الذي انتابها إلا أنها حاولت جاهدة إفساح الطريق وفعّلت الأضواء التحذيرية (الانتظار)، لتظهر له ارتباكها، ثم فعلت الضوء الأيمن الجانبي؛ لتفسح له المسار الأيسر، وتسلك المسار الأوسط، إلا أنه لم يمهلها”.
وأضافت صاحبة المقطع: أن قائد “الشاص” التحم بسيارتها من الجانب ليتجاوزها بتهور، ما تسبب في خسائر في جسم السيارة، قبل أن يفر بالهروب”، مبينةً أنه “تم تقديم بلاغ في اللحظة نفسها، وتسجيل حادث، وتعامل معي المرور باحترافية عالية، ولكن لم يتم القبض عليه حتى الآن، أتمنى يتم القبض عليه والتعامل معه قانونيًا”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: صاحبة مقطع تصوير قائد “الشاص” الذي روعها على “دائري الرياض” تكشف تفاصيل الواقعة.. ومصير الفاعل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.