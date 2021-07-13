تراند الفن: “الداخلية” تعلن غلق كلي لشارع خلف مجمع الجلاء بوسط البلد لمدة 3 أشهر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 02:10 صباحاً - أعلنت وزارة الداخلية غلق كلي لشارع خلفي ناحية مجمع الجلاء، وذلك لتنفيذ أعمال الغلق الكلى للشارع الخلفي لمجمع محاكم الجلاء امتداد شارع الترعة البولاقية، والذى يربط بين شارعي شنن، والجلاء، وذلك ضمن أعمال تطوير مجمع محاكم الجلاء، اعتبارا من يوم الاثنين ولمدة ثلاثة أشهر.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وفي سياق منفصل كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” متضمنا الادعاء باختطاف طفل من جده لوالده مقيم بدائرة مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ والاعتداء عليه بالضرب.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجاري تبلغ لمركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ بوجود مشاجرة بإحدى القرى بدائرة القسم بين كلٍ من طرف أول جد الطفل المشار إليه، وابنته وطرف ثانٍ “أحد الأشخاص ونجله”، وجميعهم مقيمون بذات القرية، وذلك على إثر خلافات زوجية بين ابنة الأول ونجل الثاني، قام على إثرها الطرف الثاني بأخذ الطفل “نجلهما” وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إخلاء سبيل الطرفين عقب العرض على النيابة العامة في ذات اليوم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كلٍ من “طالبة – شقيقها، مقيمان بذات القرية” لقيامهما بنشر الفيديو الذي يتضمن نشر الواقعة على خلاف الحقيقة وبسؤالهما عللا قيامهما بنشره كوسيلة للضغط على والد الطفل لإعادته لوالدته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

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