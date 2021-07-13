شوف أقوى عروض هايبر بنده Hyper Panda ضمن عروض بنده الأسبوعية وبنده اون لاين Panda

يقدم هايبر بنده العديد من الخصومات لهذا الأسبوع بداية من 12 يوليو، والذي يوافق الثاني من ذي الحجة، ولمدة أسبوع كامل تحت شعار (عروض غيد الأضحى)، وتعتبر عروض هايبر بنده هي الأقوى مقرنة بجميع المحلات الكبرى للبيع بالتجزئة في الدول العربية، وخاصة في دول الخليج العربي، وسوف نعرض لحضراتكم في هذه المقالة أفضل العروض في جميع فروع الهايبر داخل مدن المملكة العربية السعودية من خلال موقع ثقفني.

عروض هايبر بنده في مجله بنده Hyper Panda

عروض بنده ماركت مكملة مع كل عملاء بنده في مدن المملكة، ومنها: عرض مميز من بنده على مجموعة منتجات الأطفال ماركة جونسون العالمية Johnson’s، كما يتوفر لديه خصم مميز على كريم لإلتهابات الحفاضة من ماركة سودوديرم Suddoderm، وأيضاً تخفيض مميز على سعر عبوة المناديل المببلة من ماركة بامبرز الشهيرة Pampers، ويتوفر أيضاً بجميع فروع بنده الخصم الخاص على سعر المناديل المبللة للأطفال من ماركة بيور أو ألو هيجز Pure or Aloe، كما يتوفر خصم مميز على جميع منتجات ماركة هيمالايا Himalaya.

عروض بنده الأسبوعية Hyper Panda

ويقدم هايبر بنده أيضاً خصومات مميزة أخرى على منتجات تهم كل أسرة، ومن ضمنها: عرضه المميز على شامبو هيمالايا، وسائل الإستحمام من هيمالايا، وعرض على بودرة الأطفال من هيمالايا، وعرض مميز على منتجات الحمام من ماركة نوك Nuk، وعلى شامبو الأطغال ماركة نونو Nono، كما يقدم عرض آخر على منتجات الأطفال من ماركة نيفيا Nivia، كما يقدم تخفيض مميز على عبوات المناديل المبللة للأطفال ماركة بيبي جوي Baby joy، وكذلك خصم خاص على بخاخ الشعر من دابر أملا Dabur Amla.

عروض بنده بصفحة واحدة Hyper Panda

يتميز هايبر بنده خلال شهر يوليو بتنوع عروضه، حيث تشتمل على أدوات للمنزل، وعروض على الأجهزة الكهربائية، وعلى الأجهزة الإلكترونية، كما يتوفر خصومات أخرى على المنتجات الغذائية، وكذلك خصومات مميزة على أدوات العناية الكاملة بالجسم، والبشرة لدى الأطفال، والكبار، ومنها: عرض مميز على عبوات حفائض الأطفال من دكتور بيبي، وغيرها كما هو موضح بالصور السابقة.