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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:10 صباحاً - أدمن 38 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد : قام مستشفى جامعة عين شمس التخصصي، بمصر أمس الاثنين بعملية حقن ثاني طفل مصري مصاب بمرض ضمور العضلات الشوكي، وهو الطفل آسر كريم الدين ذو العام وعشرة أشهر.
وقام أطباء مستشفى عين شمس، بعلاج وحقن الطفل آسر بدواء زولغينزما zolgensma الذي يعد الدواء الأعلى سعراً في العالم حيث تبلغ قيمته 2.125 مليون دولار بما يوازي 34 مليون جنيهاً مصرياً، بحسب العربية نت.
وأوضح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أن هذا الدواء هو العلاج الجيني الأول من نوعه في العالم الذي يُعطى للمريض عن طريق الحقن الوريدي ولمرة واحدة فقط، وهو معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأميركية منذ مايو 2019.
يذكر أن العلاج يتم نقله في درجة تبريد “ناقص 70 درجة مئوية”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصر.. تفاصيل حقن طفل بأغلى دواء في العالم تكلفته مليوني دولار! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.