تراند الفن: مصر.. تفاصيل حقن طفل بأغلى دواء في العالم تكلفته مليوني دولار!

صحيفة المرصد : قام مستشفى جامعة عين شمس التخصصي، بمصر أمس الاثنين بعملية حقن ثاني طفل مصري مصاب بمرض ضمور العضلات الشوكي، وهو الطفل آسر كريم الدين ذو العام وعشرة أشهر.

وقام أطباء مستشفى عين شمس، بعلاج وحقن الطفل آسر بدواء زولغينزما zolgensma الذي يعد الدواء الأعلى سعراً في العالم حيث تبلغ قيمته 2.125 مليون دولار بما يوازي 34 مليون جنيهاً مصرياً، بحسب العربية نت.

وأوضح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أن هذا الدواء هو العلاج الجيني الأول من نوعه في العالم الذي يُعطى للمريض عن طريق الحقن الوريدي ولمرة واحدة فقط، وهو معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأميركية منذ مايو 2019.

يذكر أن العلاج يتم نقله في درجة تبريد “ناقص 70 درجة مئوية”.