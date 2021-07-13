تراند الفن: تعرف على أبرز أعمال لجان مجلس النواب اليوم الثلاثاء

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:10 صباحاً - تناقش لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر عمر، بشأن عرقلة الصادرات الزراعية المصرية منذ تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسئولية الصادرات الزراعية الطازجة.

كما تناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال إبراهيم عبدالحميد، بشأن ادراج بعض المشروعات المتعلقة بالصرف الصحي ومياه الشرب بمركز كفر الزيات بالخطة الحالية.

فيما تناقش لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، إنجازات اللجنة خلال فترة دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.



كما تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، طلب إحاطة مقدم من النائب ولاء التمامي، بشأن “لائحة قطاع الأعمال العام والتي كان بها ظلم بين على العاملين بقطاع التأمين، وما أسفر عنه لقاء وزير قطاع الأعمال العام مع النقابات الثلاثة لشركات التأمين بشأن تعديل بعض بنود اللائحة.



بينما تناقش لجنة الصناعة، بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عادل شعلان، بشأن غلق شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

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