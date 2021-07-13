تراند الفن: لتعاطي وحيازة المخدرات.. حكم جديد على “الشريف حسن” المتهم في “قضية الفتنة” بالأردن

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:10 صباحاً - أدمن ‏12 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد : قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بسجن الشريف حسن بن زيد، المتهم فيما يعرف بـ”قضية الفتنة”، سنة واحدة ودفع غرامة ألف دينار عن تهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة. وتضاف هذه العقوبة للحكم الرئيسي القاضي بسجن الشريف حسن 15 عاما في “قضية الفتنة”، بحسب روسيا اليوم. وكان الشريف حسن بن زيد اعترف الشهر الماضي بتعاطي مخدر الحشيش في الجلسة الثانية من محاكمته مع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق باسم عوض الله.

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