تراند الفن: تامر حسني: “الغيرة الفنية صحية.. وحصلت على جوائز كثيرة لاجتهادي”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:10 صباحاً - قال الفنان تامر حسني، إن الغيرة الفنية صحية، وتساعد بشكل كبير على تطور ذاته وتقديم أفضل ما لديه.

وتابع “حسني” خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” المذاع على شاشة إم بي سي مصر: “بغير غيرة فنية صحية، عشان تطور من نفسك، وبحب لو حد عنده تبقى مصاحبة باعتراف نجاح الآخرين”.

واستكمل: “قدمت أغاني كثيرة، وحصلت على جوائز كثيرة جدا وكنت أول عربي يحصل عليها.. وده بسبب اجتهادي ومذاكرتي”.

كما أعرب عن حبه الشديد للزعيم عادل إمام فقال: “بقلده من كتر حبي فيه، وأثر فيا وفي أجيال كتير، حاجة محصلتش قبل كده، وأنا فخور بيه جدًا محصلش في العالم ككل”.

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