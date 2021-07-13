تراند الفن: سعر ومواصفات هاتف Realme 8 في مصر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:10 صباحاً - يبحث العديد من الأشخاص عن سعر ومواصفات هاتف Realme 8، الذي يأتي بمواصفات قوية في السوق المصري.

مواصفات هاتف Realme 8:-

يأتي الهاتف بأبعاد 160.6×73.9×7.99 ملم مع وزن يقدر بـ 177 جرام.

يدعم شريحتي اتصال من نوع Nano Sim.

يدعم الهاتف شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ4G.

الخامات التي تم استخدامها في تصنيع الهاتف تأتي من البلاستيك اللامع كما هو معتاد عن ريلمي.

الشاشة تأتي بشكل الثقب وتأتي من نوع Super AMOLED بمساحة 6.4 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 409 بكسل لكل إنش.

وتدعم الشاشة أبعاد العرض الجديدة بنسبة 20:9 لعرض أكبر محتوى ممكن على شاشة الهاتف أثناء مشاهدة الفيديوهات أو لعب الألعاب مع توافق الشاشة الكامل لوضع الـ Dark Mode لتحويل النظام بالكامل إلى اللون الأسود.

يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت من نوع LPDDR4X.

يدعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري في منفذ منفصل.

أما عن الأداء فيأتي الهاتف بمعالج من شركة ميديا تيك من نوع Helio G95 بتكنولوجيا الـ 12 نانو معالج رسومي Mali-G76 MC4 فهو نفس معالج هاتفي الـ Realme 7 السابق.

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