تراند الفن: “الأرصاد”: استمرار الموجة الحارة الأيام المقبلة مع نشاط رياح

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:10 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يستمر طقس الحار الرطب على القاهرة والوجه البحري خلال الأيام المقبلة.

وقالت الأرصاد: إن درجات الحرارة ستتراوح من 36 إلى37، مشيرة إلى أن مناطق جنوب الصعيد ستشهد طقسا شديد الحرارة نهارا.

وأكدت الهيئة عبر صفحتها على الفيس بوك أن البلاد ستشهد أيضا نشاط رياح على مناطق متفرقة من الجمهورية.



ومن المتوقع أن تشهد البلاد يوم الجمعة المقبل، موجة حارة جديدة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مُعتدل ليلا على كافة الأنحاء.

كما ترتفع نسبة الرطوبة، مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، كما يزيد التعرض المباشر للشمس من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وحسب توقعات الأرصاد، فإن البلاد ستشهد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبًا، على الطُرق الزراعية والسريعة والقريبة من المُسطحات المائية المُؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

كما تظهر الرياح النشطة، على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات مُتقطعة، مما يُقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

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