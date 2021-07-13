فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:10 صباحاً - أحدثت فنانة شهيرة ضجة واسعة عبر مواقع التواصل

الاجتماعي، وفي الأوساط الصحفية بسبب ردها على متابعة وصفتها بأنها فاشلة.

وفي التفاصيل، فقد أثارت النجمة العالمية بيلي إيليش جدلا

كبيرا بين الجمهور بعد ردّها على متابعة قالت لها أنها فاشلة.

وقد علّقت إيليش بالقول: “صدري أكبر من صدرك”،

الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة بين الصحافة العالمية.

وكانت أعلنت بيلي أيليش عن موعد صدور ألبومها في حسابها الخاص

على موقع التواصل الإجتماعي، فنشرت صورة الألبوم وهو بعنوان “Happier Than Ever” معلّقة: “الألبوم الجديد بعد شهر، 30 تموز”.

ويتضمن الألبوم 16 عملاً غنائياً، وكانت أصدرت منهم 4، وهم

“My Future”, “Lost Cause”,

“Your Power”

و”Therefore I Am”.





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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فنانة شهيرة برد صادم على متابعة:« صدري أكبر من صدرك» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.