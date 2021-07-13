تراند الفن: ضاحي خلفان يوجه نصيحة لحكومة بلاده بشأن “استراتيجية الخمسين عامًا”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:10 صباحاً - أدمن ‏29 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد : طالب الفريق ضاحي خلفان، نائب قائد الشرطة في دبي، الاثنين، حكومة الإمارات بأن تكون استراتيجية الخمسين سرية ولا تنشر بوسائل الإعلام. وقال “خلفان” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “استراتيجية الخمسين عامًا للإمارات بديعة جدًا.. عادة جماعتنا ينشرون الإستراتيجية بالعرض والطول على صفحات الجرائد”. وأضاف ضاحي خلفان: “نصيحتي للحكومة أن تكون الإستراتيجية الجديدة طي الكتمان”.

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