تراند الفن: محمود عاشور: راضٍ عن أدائي في لقاء الأهلي والمقاصة.. ولا نهتم بألوان القمصان

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:10 صباحاً - أبدى محمود عاشور، الحكم الدولي الذي أدار مباراة الأهلي ومصر المقاصة الأخيرة، التي جمعت بينهما مساء الأحد الماضي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز، رضاه عن أدائه في اللقاء.

وقال محمود عاشور، في تصريحات تلفزيونية، إن مواجهة الأهلي والمقاصة كانت جيدة تحكيميًا كما أنه راضٍ تمامًا عن أدائه فيها.

واستكمل الحكم الدولي حديثه: “لا توجد مواجهة دون أخطاء تحكيمية، لكن ما دام الأخطاء غير مؤثرة فهذا يعد نجاحًا”.

وشدد عاشور في تصريحاته على عدم وجود أي تفضيل بين الأندية قائلا: “نحن كحكام لا نهتم بألوان قمصان اللاعبين ونحسب ما نراه، وأغلبية حكام مصر لا يتأثرون بالألوان، وأعتقد أن الأمور التحكيمية أصبحت أفضل”.

وواصل حديثه عن اتهام بعض الحكام بالاهتمام أكثر بالشو داخل المباريات قائلا: “في بروتوكول تقنية الفيديو لا يهم أن ندقق في الفرصة كثيرًا ونستغرق وقتًا طويلًا، من أجل تحقيق العدالة”.

واختتم محمود عاشور حديثه: “بعد تطبيق الفيديو أصبح لاعبو الدوري المصري أكثر هدوءً والتزامًا”.

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