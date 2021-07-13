فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:10 صباحاً - قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بسجن الشريف حسن بن زيد، المتهم

فيما يعرف بـ”قضية الفتنة”، سنة واحدة ودفعه غرامة ألف دينار عن تهمة تعاطي

وحيازة المواد المخدرة.

وتضاف هذه العقوبة للحكم الرئيسي القاضي بسجن الشريف حسن

15 عاما في “قضية الفتنة”.

وكان الشريف حسن بن زيد اعترف الشهر الماضي بتعاطي مخدر الحشيش

في الجلسة الثانية من محاكمته مع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق باسم عوض الله.

يشار إلى أن الشريف حسن بن زيد هو أردني يحمل أيضا الجنسية

السعودية، ولديه العديد من الاستثمارات في المملكة، وقد عمل من قبل كمبعوث خاص للملك

عبد الله الثاني ملك الأردن إلى السعودية.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مفاجأة.. السجن عامًا لـ الشريف حسن بتهمة تعاطي المخدرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.