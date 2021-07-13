شوف عرض كيلو وكيلو هدية العثيم عروض مهرجان الطازج الأسبوعي

عرض كيلو وكيلو هدية العثيم عروض مهرجان الطازج الأسبوعي، إذا كنت تبحث عن أهم وأفضل العروض الأسبوعية لن تجد أفضل من عروض وتخفيضات متاجر العثيم، وتقدم شركة العثيم أفضل العروض فيمكنك من خلالها شراء الخضروات واللحوم والأسماك والطازجة والسلع الغذائية ومنظفات المنزل وأيضًا الأجهزة الكهربائية بأفضل وأرخص الأسعار، كما أنها كل أسبوع تقدم عروض مهرجان الطازج الذي من خلاله يمكنك الحصول على عرض كيلو وكيلو هدية، كما تقدم أيضًا أهم الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بأسعار تنافسية.

عرض كيلو وكيلو هدية العثيم عروض مهرجان الطازج الأسبوعية

تعد شركة العثيم الأعلى مبيعًا بالمملكة السعودية وذلك لأنها كانت قادرة دائمًا على كسب ثقة العملاء والحفاظ على مستواها في الأسواق، كما أنها تعمل دائمًا على تقديم كل ما يفيد العملاء على مستوى الجودة ومستوى السعر، وتقدم دائمًا أفضل العروض بالأسواق ومن أهم العروض التي تتميز بها هي مهرجان الطازج وتقدم من خلال الخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة 2 كيلو بسعر كيلو واحد فقط كما أجهزة كهربائية بسعر التكلفة.

أشتري خضروات طازجة بنصف السعر

لا شك في أن الخضروات المكون الرئيسي في الوجبات اليومية كما أنها لها العديد من الفوائد لصحة الجسم والبشرة والشعر وخصوصًا كانت الخضروات طازجة وشركة العثيم تقدم لكل عملائها أهم الخضروات الطازجة من خلال مهرجان الطازج فيمكن شراء كيلو الحصول على كيلو أخر بدون مقابل.

يمكنك شراء كيلو بصل أحمر بسعر 2.95 والحصول على كيلو أخر هدية.

كما يمكن الحصول على 2 كيلو بطاطس بسعر كيلو واحد 1.95 ريال.

وكيلو ملفوف أحمر لصنع سلاطة طازجة بسعر 7.45 والحصول على كيلو أخر هدية.

وأيضًا كيلو خس طازج بسعر التكلفة 7.95 ريال.

كيلو زنجبيل فرش بسعر التكلفة فقط 8.95 ريال.

وكيلو ملفوف أبيض بسعر التكلفة فقط 1.95 ريال.

كيلو بذنجان رومي أسود متوسط الحجم بسعر التكلفة 4.95 ريال.

فاكهة طازجة 2 كيلو بسعر كيلو

يمكنك شراء كيلو عنب أبيض والحصول على كيلو أخر هدية بسعر 5.45 ريال.

كما يمكنك الحصول على 2 كيلو كمثري طازجة أفريقي بسعر كيلو 9.95 ريال.

رمان هندي بسعر التكلفة يمكنك الحصول عليه بسعر 11.95 ريال فقط.

وكيلو اناناس بسعر التكلفة 6.95 ريال، وكيلو برتقال أبو صرة بسعر التكلفة 3.95 ريال.

كيلو تفاح أخضر بسعر التكلفة 6.75 ريال، وكيلو كلمنتينا بسعر التكلفة 5.75 ريال.

أقوى عروض الأجهزة الكهربائية بسعر التكلفة