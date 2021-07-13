تراند الفن: تامر حسني عن فيلم “مش أنا”: حقق إيرادات كبيرة رغم عرضه في فترة كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 12:09 صباحاً - كشف الفنان تامر حسني تفاصيل فيلمه الجديد “مش أنا” الذي طرحه منذ أيام قليلة في دور العرض السينمائية، محققًا نجاحًا وإيرادات عالية بالرغم من طرحه في أزمة فيروس كورونا التي تضرب البلاد وتسببت في العديد من الخسائر للوسط الفني.

وقال تامر حسني خلال استضافته ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة قناة “mbc مصر”: “بشكر كل صناع العمل والأبطال والجماهير اللي ادتني طاقة إيجابية كبيرة والفيلم كان مجازفة لأن نسبة الإشغال كانت 50% في السينما، لكن كان عندي يقين انزل في التوقيت دا، لأنه عمل إيرادات أعلى من قبل كورونا”.

وتابع: “ودلوقتي السينمات نسبة إشغالها 70%، فحظ الأفلام التانية أحسن مننا، وفي يوم جاتلي المخرجة سارة وفيق وأنا بعزها جدًا لأنها كانت مخرج مساعد في عمر وسلمى وهي من الناس اللي بثق فيهم، وقالتلي إن فيه مرض أو فكرة وعاملها فيلم، فاستأذنت إني أخد الفكرة واعملها فيلم تاني خالص وهي وافقت، والفيلم أخد مني سنة كاملة في الكتابة، والحالة بتاعت الفيلم حقيقية ومعاناة حقيقية وتمثيلها صعب”.

وأضاف: “لازم إيقاع الفيلم يطلع مظبوط، وكل شوية بنشوف شخص بنحبه في الفيلم وعامل دور جميل جدا، وأنا كاتب كل أفلامي ما عدا كام واحد، ومن تلك الأفلام هي سلسلة عمر وسلمى والبدلة ومش أنا والفلوس ونور عيني ومعايا ناس بتكتب سيناريو وحوار”.

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