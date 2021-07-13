تراند الفن: انفجار في مستشفى لعلاج مرضى “كورونا” في الناصرية بالعراق وسقوط نحو 30 قتيلًا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏50 دقيقة مضت المرصد 20 زيارة

صحيفة المرصد : وقع انفجار، مساء اليوم الاثنين، في مستشفى الحسين لعلاج مرضى كورونا في محافظة الناصرية بالعراق؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر” لحظة اندلاع النيران وتصاعد الأدخنة في المستشفى المخصصة لمرضى كورونا جراء انفجار أسطوانة أوكسجين. وبحسب المعلومات الأولية؛ فإن الانفجار والحريق نجم عنه مقتل ما لا يقل عن 30 شخصًا وعشرات الإصابات، وسط استمرار لعمليات البحث عن ضحايا بعد إخماد الحريق.

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