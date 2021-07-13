تراند الفن: الكويت تجدد دعمها لمصر والسودان في مفاوضات قضية سد النهضة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 12:09 صباحاً - جددت دولة الكويت الشقيقة، دعمها لمصر والسودان في قضية سد النهضة الإثيوبي، مؤكدة أنها “تؤيد الحقوق المائية المشروعة للجمهوريتين الشقيقتين”.

وقال مجلس الوزراء الكويتي، بعد اجتماع مساء الاثنين، إنه يتابع باهتمام بالغ تداعيات قضية سد النهضة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولتين لاحتواء الأزمة وحلها وفقا لقواعد القانون الدولي.

وكان مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة يوم الخميس الماضي، للنظر في القضية، فيما يُنتظر عقد جلسة ثانية خلال الأيام المقبلة للتصويت على قرار بشأن الأزمة.

وكثفت كل من مصر والسودان من تحركاتهما في الفترة الأخيرة، لعرض موقفهما من القضية والتأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق عادل وملزم يضمن حقوقهما المائية ومنع تضررهما من الإجراءات الأحادية التي تنفذها إثيوبيا، وسط تعنت استمر على مدار 10 سنوات قضى على جميع جهود التوصل إلى اتفاق متوازن خلال هذه الفترة.

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