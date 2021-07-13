تراند الفن: وزير الصحة: سيكون لدينا أكبر معمل لتحاليل مرض ضمور العضلات

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 12:09 صباحاً - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الدولة تستعد لإنشاء أكبر معمل لإجراء التحاليل الخاصة بمرض ضمور العضلات، بدلًا من إرسالها إلى الخارج، قبل إجراء عمليات الحقن.

أضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الاختبارات التي تجرى للمرضى، تأخذ من أسبوعين إلى 3 أسابيع، والقيادة السياسية، مهتمة بالقطاع الصحي بصورة كاملة، بداية من حملة القضاء على فيروس “سي”، ثم توفير لقاح فيروس كورونا للمواطنين مجانًا.

وتابعت:” كان هناك العديد من القضايا التي ترفع ضد وزارة الصحة بسبب ذلك المرض وعدم توفير العلاج للمرضي، موضحة أن غالبية الدول التي تنتج تلك الأدوية الخاصة به تحتفظ بها لمواطنيها.

وأكدت الوزيرة أنه لا يوجد في الشرق الأوسط وإفريقيا، غير دولة واحدة حقنت 5 حالات فقط، والموضوع يحتاج إلى قدرة مالية كبري، ليست في استطاعة التأمين الصحي، ولا يستطيع القطاع الصحي تغطيته، نظرًا لتكلفة الحقن باهظة الثمن، وكذلك محدودية الإنتاج التي تمتلكها الدولة، لأن تعطي الحقن بسهولة والقيادة السياسية والدولة، اتخذت قرارا بضرورة توفير العلاج.

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