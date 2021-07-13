تراند الفن: تامر حسني: “أؤمن بالطاقات والروحانيات”

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 12:09 صباحاً - قال الفنان تامر حسني، إنه يؤمن بالروحانيات والطاقات في حياته، كما حدث معه في التعامل مع المخرجة الشابة سارة وفيق، مخرجة فيمله الجديد “مش أنا” المطروح حاليًا في السينما.

وأضاف تامر حسني، مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” عبر شاشة قناة “mbc مصر”: “المخرجة سارة وفيق شاطرة جدًا والفيلم نجح، وبؤمن بالطاقات والروحانيات ومن وقت فيلم عمر وسلمى لما كانت مساعد مخرج فيه بصدقها وهي قلبها على الشغل”.

وأكد أنه لا يعتمد على أن يكون معه أعظم نجم في الكون أو مخرج، فهو يحب أن يقدم أشخاص جديدة موهوبة للسينما أو الدراما المصرية، منهم المخرج أكرم فريد الذي ترك أثر كبير في الجمهور بسلسلة أفلام عمر وسلمى.

وأضاف تامر: “ومن هؤلاء الناس أيضًا المخرج محمد سامي، فأنا مَن رشحته للمنتج في مسلسل “آدم”، وكانت جهة الإنتاج رافضةً تمامًا تولي مهام الإخراج لمحمد سامي لأنها ستكون أولى تجاربه الإخراجية وصغير السن، ورشحوا لي أسماء مخرجين كبار”.

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