تراند الفن: تامر حسني: قعدت سنين مش لاقي آكل.. وكنت بسمع كلام مهين

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 12:09 صباحاً - تحدث الفنان تامر حسني، عن معاناته قبل النجومية، والظروف الصعبة التي كان يعيشها، وكيف كان مصرًا على أحلامه ولم يتنازل عنها يومًا رغم قلة حيلته.

وقال “حسني” خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” على MBC مصر: “الفيلم كله بيتحدث عن شماعة الظروف اللي عند أي شاب بيقول أنا معيش أو مش عارف.. إزاي كل الضغوطات دي.. أنا حاسس بالشباب جدًا وكنت في فترة بقول زيهم ومكنتش لاقي أكل، وقعدت عليها كتير مش لاقي أكل وقعدت سنين مش لاقي أكل”.

وتابع: “وهنا كانت إرادة هوصل يعني هوصل وفضلت أدور، في محسوبيات ووسايط كتير وفي خدمات كتير ممكن تحصل، وقولت أنا راجل وهنجح يعني هنجح”.

وتابع “ساعات كنت بسمع كلام مهين ومعنديش مشكلة أتذل لحلمي، لكن شماعة الظروف لازم تكسرها وتدمرها والمشكلة في اللي معندوش طموح، لازم يكون عندك وأنت فقير”.

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