تراند الفن: مريم نعوم تعلن إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثانية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أعلنت السيناريست مريم نعوم، إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثانية، وذلك بعد إجرائها مسحة طبية مؤخرًا وثبوت إيجابيتها.

وكتبت “نعوم” على حسابها الشخصي بـ “فيس بوك”: “وأحب أقول لنفسي.. اللي ماشافتش حد غيرها منذ احتمالية العدوى.. إن القوقعة طلعت مفيدة جدًا ومفيش ولا مخلوق ممكن أحذره إني جايز أكون عديته.. وأني فعلا مش هطلع من القوقعة زي صورة البروفايل”.

وتابعت: “ومحدش هيقولي أسيب قوقعتي الجميلة وأخرج منها.. وبقى عندي عذر قهري أتقوقع أكتر وأكتر.. قوقعتي الجميلة here I come.. غالبًا أنا الوحيدة اللي بفرح إني هتحبس معايا ومع كتبي للمرة الثانية”.

يذكر أن آخر أعمال السيناريست مريم نعوم، كان مسلسل “ليه لأ 2” الجزء الثاني، بطولة منة شلبي وأحمد حاتم، ومجموعة كبيرة من الفنانين منهم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبد الرحمن، والطفل سليم مصطفى، والطفلة منى أحمد زاهر، دنيا ماهر، فراس سعيد، ومن إخراج مريم أبو عوف.

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