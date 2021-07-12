شوف أقوى عروض مصرف الراجحي السعودية يوليو

نطرح أمامكم اليوم أقوى تخفيضات وعروض مصرف الراجحي السعودية والتي ينتظرها الكثير حيث يوفر عروض شهرية واسبوعية مختلفة منها عروض تمويل على العقارات والسيارات ومنها عروض تمكنك من شراء بعض المنتجات بأقل من نصف سعرها مع بطاقات الراجحي المتاحة لعملائه المميزين، لمزيد من العروض عن مصرف الراجحي قوموا بزيارة المتجر الإلكتروني للمصرف وليصلك كل ما هو جديد عن آخر العروض المتاحة قوموا بزيارة موقعنا.

تعرف على أقوى عروض مصرف الراجحي السعودية اليوم

يوفر مصرف الراجحي بطاقات لشراء شكولاتة فينكي الرائعة واحصل على نصف كيلو مجانًا.

العرض ساري من 1 يوليو حتى 25 يوليو.

العرض ساري من 1 يوليو حتى 25 يوليو. عرض المصرف على شهر التمويل سينتهي العرض خلال 4 أيام القادمة

اختار عقارك أو وحدتك السكنية على ذوقك مع عروض التمويل العقاري من مصرف الراجحي برسوم إدارية ورسوم مستردة.

اختار عقارك أو وحدتك السكنية على ذوقك مع عروض التمويل العقاري من مصرف الراجحي برسوم إدارية ورسوم مستردة. أقوى العروض مع باقة سفر بلس بقيمة 5000 ريال التي يوفرها المتجر بشكل أسبوعي ويمكن للرابحين الحصول عليها للتعرف على الشروط يمكنكم زيارة المتجر الإلكتروني الخاص بالمصرف.

تعرف على أقوى عروض مصرف الراجحي السعودية

من خلال تمويل مصرف الراجحي نساعدك في تحقيق أهدافك للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، استفيد الآن بمبلغ تمويل يصل إلى 5 مليون ريال سعودي.

معدل النسبة السنوية يبدأ من 11.2%.

العرض ساري حتى يوم 8 اغسطس 2021.

تطبق الشروط والأحكام.

مع العلم أن صور المركبات الموجودة في صورة العرض قد تختلف عن المركبات في الواقع يمزيد من المعلومات زوروا موقعنا أو زيارة أقرب فرع للمصرف للتواصل مع خدمة العملاء.

استمتع بخصم يصل إلى 10% مع بطاقات مصرف الراجحي على جميع مأكولات مطعم سهيل السعودي.

كما توفر لكم بطاقات مصرف الراجحي خصم 10% على مأكولات مطعم سوهو كلوب.

كما يمكنكم أيضًا الحصول على خصم بقيمة 10% من خلال بطاقات مصرف الراجحي مع مطعم لوسين.

يمكنكم الاستمتاع بخصم 10% مع بطاقات الراجحي لدى اني و داني العرض ساري حتى 31 ديسمبر 2021.

كما توفر لكم بطاقات مصرف الراجحي خصم 10% لدى لادوري كوفي.

كما يمكنكم الاستمتاع بخصم 10% مع بطاقات مصرف الراجحي لدى قطوف وحلا.

برجاء العلم أن تلك العروض سارية لفترة معينة وليست مدى الحياة لمزيد من المعلومات عن تلك البطاقات زوروا الموقع الإلكتروني للمصرف.