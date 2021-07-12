تراند الفن: بالفيديو.. الشيخ “العبيكان” يكشف حكم لبس الإحرام بتقنية النانو من الفضة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 11:13 مساءً - أدمن ‏11 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد : كشف الشيخ عبدالمحسن العبيكان حكم لبس الإحرام بتقنية النانو وهو من الفضة خلال أداء مناسك الحج. وقال “العبيكان” أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الرجال والنساء من المسلمين أن يأكلوا أو يشربوا في آنية الفضة أو الذهب، كما حرم على الرجل لبس الذهب إلا ما يكون يسيرا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وتابع: يجوز لبس الإحرام، وخاصة أنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : “أما الفضة فألعبوا بها لعبا” مشيراً إلى أن النبي لم يُحرم على الرجال ارتداء ما فيه شيء من الفضة.

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