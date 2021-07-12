- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 11:13 مساءً - أدمن 3 دقائق مضت المرصد 5 زيارة
صحيفة المرصد – وكالات : قال وزير الري الإثيوبي إن حل أزمة سد النهضة يكمن بمفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، معتبرا أن القضايا المتنازع عليها حول السد “لا تشكل تهديدا أمنيا، ولا يمكن حلها” في مجلس الأمن.
وأشار الوزير سيليشي بيكيلي إلى أنه أطلع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على مرحلة بناء سد النهضة والملء الثاني وعملية المفاوضات بقيادة الاتحاد الإفريقي، مبينا “أننا أوضحنا موقفنا من القضايا الفنية والقانونية العالقة بشأن السد”.
وشدد على أن” حل أزمة سد النهضة يعتمد على التفاوض بحسن نية مع مراعاة مبدأ الحل الإفريقي للمشاكل الإفريقية، معربا عن تقدير بلاده لـ”تفهم أعضاء مجلس الأمن الدولي للمساعي التنموية في إثيوبيا وإعادة الأمر فيما يخص السد إلى الاتحاد الإفريقي”.
وأعلن عن استعداد بلاده لـ”الانخراط مع جميع الأطراف للتفاوض ووضع اللمسات الأخيرة على صفقة رابحة للجميع حول سد النهضة”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد قرار مجلس الأمن .. “إثيوبيا” تتحدث عن صفقة رابحة للجميع حول سد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.