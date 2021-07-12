تراند الفن: تركي الحمد يحذر من أي خلاف مع السعودية: ” ليس في صالح من ينبش في حفرة يراد لها أن تكون هوة”

صحيفة المرصد : حذَّر الكاتب تركي الحمد، مساء اليوم الاثنين، من أي خلاف يحصل مع السعودية التي تعد القوة الأكبر في الخليج، مبينًا أنه ليس في صالح من ينبشها.

وقال “الحمد” في تغريدات على “تويتر”: إن “السعودية تُشكّل القوة الأكبر في شبه جزيرة العرب، سواءَ مساحة أو سكانَا أو اقتصادًا، وهذه حقيقة وليست رأيًا”.

وأشار إلى “حركة تجديد مفاصل الدولة والمجتمع والاقتصاد التي يقودها الأمير محمد بن سلمان، والتي ستؤتي أكلها بعد حين ليس ببعيد، بمعنى، أن دول شبه الجزيرة مجتمعة لا تُشكِّل أثرًا في النهاية دون السعودية”.

وأضاف “الحمد”: أن “أي خلاف طاريء آني يحجب عن النظر من أن المصلحة المشتركة البعيدة هي الأهم، من منظور استراتيجي وليس تكتيكي سريع الزوال”.

وختم تركي الحمد، بقوله: “خلاصة القول هي أن أي خلاف مع السعودية، يراد له أن يتعمق ليكون فراقًا، هو في الخاتمة ليس في صالح من ينبش في حفرة يراد لها أن تكون هوة”.