تراند الفن: والد طفل الضمور العضلي عن تدخل السيسي لعلاج نجله: “فرحة ما بعدها فرحة”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 11:13 مساءً - كشف كريم الدين محمود، والد الطفل آسر كريم، المصاب بالضمور العضلي الشوكي، تفاصيل الحقن الثاني لنجله بدواء ثمنه 34 مليون جنيه.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها “90 دقيقة” المذاع على شاشة “المحور”: “اتجهنا لعدد من الأطباء لتشخيص نجلي، واكتشفنا إصابته بضمور عضلي من النوع الأول، ولما عرفت سعر العلاج أصبت بالصدمة، وخصوصًا إن علاجه الأغلى بالعالم، وفاتورة علاج صعبة”.

وتحدث عن تكفل الرئيس السيسي بالحالة، قائلًا: “فرحة ما بعدها فرحة.. ومكناش مصدقين نفسنا.. الرئيس السيسي يتحرك لمصلحتنا، وحاسس بالناس”.

وشهد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، عملية حقن ثاني للطفل آسر كريم الدين الذى يبلغ من العمر سنة وعشرة أشهر، المصاب بمرض ضمور العضلات الشوكي، والتي أجريت للمرة الثانية على مستوى جمهورية مصر العربية بمستشفى عين شمس التخصصي التابع لمستشفيات جامعة عين شمس.

وقدم أطباء مستشفى عين شمس التخصصي تحت إشراف الدكتورة ناجية على فهمي مدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس، العلاج اللازم للطفل كريم، بحقنه بدواء “زولجينزما zolgensma” والذي يعد الدواء الأعلى سعرًا في العالم وتبلغ قيمته 2.125 مليون دولار بما يوازي 34 مليون جنيهًا مصريًا.

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