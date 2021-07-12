تراند الفن: وزيرة الصحة: بدأنا في علاج 8 حالات من مرضى الضمور العضلي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 11:13 مساءً - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة حددت عدة مستشفيات لاستقبال الأطفال مرضى الضمور العضلي، مشيرة إلى مناظرة 25 حالة في الأسبوع الأول بعد مبادرة الرئيس السيسي بعلاج حالات الضمور العضلي على نفقة الدولة.

وأوضحت زايد أنه تم البدء حاليا في علاج لـ8 مرضى منهم، بينما يجري تقييم 16 حالة أخرى، وأن الوزارة بدأت الخطوات التنفيذية فور إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإطلاق مبادرة علاج الطفال مرضى الضمور العضلي، مشيرة إلى أنه تم تحديد الرقم 106 لاستقبال بلاغات الأسر حول مرضى الضمور العضلي أو الأطفال المتوقع إصابتهم بالمرض.

وذكرت الوزيرة، أنه سيتم حقن الأطفال بالحقن فور وصولها تباعا لأنها لا تصل دفعة واحدة، نظرا لارتفاع ثمنها فلا يتم شحنها على طائرة واحدة.

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