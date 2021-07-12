تراند الفن: نجم كايزر تشيفز: سنحترم الأهلي ولا يتعلق الأمر بالتاريخ

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 11:13 مساءً - تحدث ولارد كاتساندي، لاعب وسط فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، عن قوتهم قبل مواجهة فريق الأهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر له السبت المقبل.

وقال كاتساندي، في تصريحات نقلتها صحيفة كيك اوف “إنهم فريق جيد ولهم تاريخ غني في إفريقيا، لكن ما سنفعله هو منحهم الاحترام الذي يستحقونه، لكن عندما يتعلق الأمر بيوم المباراة، فإن الأمر يتعلق بمن يريدها أكثر، لذلك نحن سنذهب إلى هناك من أجل عرض موهبتنا لأننا نعلم أننا جائعون لتحقيق ذلك”.

وواصل: “لم نصل إلى هذا الحد عن طريق الخطأ أو الصدفة، نحن نستحق أن نكون هنا، من الواضح أنهم يمتلكون الثقة وسيحاولون التغلب علينا ولكن في نهاية المطاف لا يتعلق الأمر بالتاريخ بل 90 دقيقة، إذا كنت تريده أكثر، فسوف تحصل عليه. لقد رأينا ذلك في اليورو، كيف تغيرت كرة القدم”.

واستطرد: “يتعلق الأمر بالفرق الكبيرة، بل من يريد ذلك أكثر في ذلك اليوم نحن مستعدون”.

وأتم: “نحن قادمون من موسم صعب، نحن نعلم مدى رغبتنا في التقدم، لقد أردنا القيام بذلك من قبل ولكننا فشلنا، وكانت هذه دروسًا مستفادة، هذه المرة كانت فرصة لنا للتقدم وواصلنا الإيمان بأنفسنا وواصلنا التركيز”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.