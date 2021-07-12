فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 11:13 مساءً - صحيفة المرصد : شن الكاتب خالد السليمان، اليوم الاثنين، هجومًا على بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، واصفًا المحتوى الذي يقدمونه بـ”العهر الشخصي”. وقال “السليمان” في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”: “عندي فكرة تجيب مشاهدات: قول لي حبيبي بسرعة إيش؟.. نتصور بالبانيو.. براڤو عليك كذا نختم الإنحطاط”. وأضاف الكاتب خالد السليمان: “ما يحدث من بعض المشاهير يستحق التفاته فالمحتوى تجاوز الحريات الشخصية وأصبح عهرًا شخصيًا”. وختم “السليمان” بأن “الحرية الشخصية كلمتان ساميتان لكنها لا تعني الإنسلاخ من كل القيم والأخلاقيات بل تدافع عنها وتقيمها لأنها ميزان الحرية وحدودها”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “السليمان” يهاجم بعض المشاهير: “المحتوى تجاوز الحريات الشخصية وأصبح عهرًا شخصيًا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.