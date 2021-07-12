تراند الفن: شاهد: وزيرة الطاقة الأردنية تهدي زجاجة سوداء لرئيس الوزراء.. ومفاجأة بشأن ما بداخلها !

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 11:13 مساءً - أدمن ‏26 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد : أهدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي زجاجة نفط من إنتاج حقل حمزة لرئيس الوزراء بشر الخصاونة. جاء ذلك خلال تدشين رئيس الوزراء مرحلة جديدة لتأهيل حقل حمزة النفطي ورفع طاقته الإنتاجية من 5 براميل إلى 2000 برميل يوميا، بحسب وكالة روسيا اليوم. ودشن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الأربعاء، عمليات إعادة تأهيل حقل حمزة النفطي شرقي منطقة الأزرق ورفع طاقته الإنتاجية.

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