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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 11:13 مساءً - أدمن 52 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد : كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، عبدالله عسيري، عدد الملقحين ضد فيروس كورونا.
وأعاد عبد الله عسيري، نشر إنفوجرافيك وزارة الصحة، وعلق عليه قائلاً: “رحلة الأميال الأخيرة، اقتربنا من منطقة ١٨، لكن ننتبه من الهجمات المرتدة”.
وأعلنت وزارة الصحة اليوم إعطاء أكثر من 20 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن للمواطنين والمقيمين، عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.
والجدير بالذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الإثنين، عن تسجيل 1244 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 16 حالة وفاة ، و 1523 حالة تعافي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وكيل الصحة يكشف عن عدد الملقحين ضد كورونا حتى الآن .. ويعلق: اقتربنا من منطقة 18! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.