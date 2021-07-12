تراند الفن: الأمم المتحدة: ثلث سكان العالم يعانون من الجوع بسبب كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 11:13 مساءً - أفاد تقرير جديد صادر عن منظمة الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بأن عدد الأشخاص الذين لم يكن لديهم ما يكفي من الطعام ارتفع بشكل حاد خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت المنظمة أن نحو ثلث سكان العالم أصبحوا لا يمتلكون قوت يومهم، بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم، منذ أواخر عام 2019.

وقالت خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة إن عدد الأشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على وجبات صحية وصل 320 مليون العام الماضي إلى ما يقرب من 2.37 مليار شخص، وهو ما يمثل أكثر من الزيادات في السنوات الخمس السابقة مجمعة.

وأكدت أن عدد الجياع ارتفع عن 161 مليون في العام الماضي، إلى 811 مليونا هذا العام، حسب ما ذكرت صحيفة “ذا جارديان”.

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