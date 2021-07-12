تراند الفن: شاهد: سيارة فتاة تقف في الاتجاه المعاكس وسط طريق بتبوك.. والكشف عن السبب

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 11:13 مساءً - أدمن ‏ساعة واحدة مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد : تداول مغردون على موقع “تويتر”، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لسيارة تقودها فتاة وهي تقف في الاتجاه المعاكس وسط طريق بتبوك. وأظهر الفيديو أن السيارة كانت تقف في منتصف الطريق في الاتجاه المعاكس في تبوك ولا تتحرك، بينما كانت السيارات تمر من جانبها. وبحسب مصدر في المرور؛ فإن السيارة كانت متوقفة في أحد المواقف الجانبية على الطريق بتبوك، وتحركت إلى أن وقفت في منتصف الطريق بشكل عكسي.

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