تراند الفن: وضع ركبته على جسدها .. شرطي أمريكي يقبض على امرأة حامل ويسقطها على الأرض بطريقة عنيفة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 11:13 مساءً - ترجمة حصرية : وثق مقطع فيديو لحظة قيام ضابط أمريكي بضرب امرأة من أصول إفريقية في رقبتها زاعماً أنها حاولت عضه أثناء محاولته القبض عليها، وذلك يوم 4 يوليو الماضي في وول مارت في شرق سيراكيوز بولاية نيويورك.

ووفقاً لموقع “ديلي ميل” تم استدعاء ضباط الشرطة إلى مكان الحادث عندما اندلع قتال بين خمسة إلى ستة أشخاص، بعدما تعرض الموظفون للتهديد والضرب على وجوههم ، كما تم رش الزبناء بالفلفل، وكان بينهم الأطفال من قبل امرأتين. وتم التعرف عليهما وهما إدموندز وشقيقتها تاجينيك بيرد.

وأظهر المقطع الذي شاركته إدارة شرطة ديويت اندلاع مشاجرة أولية بين مجموعة نساء، وكاميرا الجسد ولقطات المارة تُظهر الضباط يكافحون من أجل وضع النساء في الأصفاد.

وبحسب الفيديو أخذ الضابط كوري بويك إحدى المرأتين إلى الأرض مستخدماً وزن جسده لإمساكها وهو يضع الأصفاد عليها، وأثناء ذلك سمع صوت أختها تخبر الضباط أنها حامل.

وبينما كان الضباط يحاولون لإخراج النساء من المتجر ، أظهر مقطع فيديو الضابط وهو يضرب إدموندز في حلقها بعد أن حاولت على ما يبدو عض ذراعه.



