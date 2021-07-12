نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وتحفيضات السعودية اليوم على أهم السلع والمنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض وتحفيضات السعودية اليوم والخصومات الصيفية، نقدم الأن إلى السادة المستهلكين، أفضل وأقوي التخفيضات وعروض الصيف المقدمة من أشهر وأكبر الأسواق ومنتاجر السعودية بنده، أسواق العثيم و لولو هايبر ماركت، حيث تقدم للمواطنين أفضل المنتجات وخدمات الشحن والتركيب،التسهيلات في الدفع، وبأفضل جودة ممكنة للمنتجات المختلفة بأفضل وأقوى الأسعار المناسبة بجميع الفروع تناسب مختلف الفئات الإقتصادية.

عروض وتحفيضات السعودية اليوم

وفي التالي كل ما تحتاجه الأسرة من منتجات غذائية بمختلف أنواعها، ومأكولات بحرية طازجة، كما يتوفر أيضًا جميع مستلزمات الأطفال بمختلف أنواعها، وكل إحتياجات المنزل والأسرة من أجهزة كهربائية، وأجهزة إلكترونية، وجميع وسائل الترفية متوفرة أيضًا ننقلها لكم في تقرير تفصيلي، كل هذا وأكثر بأعلى جودة، وأفضل الأسعار، وأقوى الخصومات، تابعونا لمعرفة تفاصيل العروض المتوفرة.

عروض وتحفيضات السعودية اليوم من بنده hyper panda

يقدم هايبر بنده السعودية إلى جميع الزوار من داخل وخارج المملكة العربية السعودية أقوى العروض الأسبوعية، حيث يعرض عروض 20، 15، 10 ريال فقط على جميع المنتجات المنزلية المختلفة من منتجات غذائية، ومنتجات المنظفات، وجميع مستلزمات الأطفال، بدرجة عالية من النظافة في التعئبة والتغليف فيما يخص المنتجات الغذائية، وبدقة كبيرة في الصناعة والأمان فيما يخص المنتجات الصناعية.

جبن قليل الدسم هايلاند قريش فقط ب20ريال للكيلو بدلًا من 22.75ريال.

جبنة موزاريلا ديلي ديري متوفرة بخصم يتجاوز 50% ب20ريال فقط للكيلو الواحد بدلًا من 47.95ريال.

حلاوة طحينية سادة الجميل متوفرة بخصم يتجاوز 50% ب10ريال للكيلو الواحد عوضًا عن 21.95ريال.

خليط زبدة غير مملح فقط ب10ريال للكيلو الواحد عوضًا عن 17.25ريال.

سيقان دجاج اليوم (900 جرام) متوفر ب15ريال فقط للحبه بدلًا من 22.95ريال.

بازيلاء خضراء/ فاصوليا خضراء مقطعة/ خضار مشكلة مع ذرة 900غم متوفر بخصم يتجاوز 50% ب15ريال ل2 حبات بدلًا من 33.90ريال.

كفتة بقري استرالي بسعر 35 ريال فقط للكيلو الواحد.

زيتون يوناني معطون متوفر بسعر 10ريال لل500 جرام.

عصير الصافي (1,5 لتر) بسعر 15ريال لل2 حبة فقط.

زيت زيتون عضوي الجوف (250 مل) فقط ب10ريال للحبة الواحدة عوضًا عن 13.95ريال.

كوكا كولا علب (12× 150 مل) متوفرة ب 20ريال فقط للمجموعة بدلًا من 24ريال.

شوكولاتة جالكسي (36/40 جرام) متوفرة بسعر 10ريال ل4 حبات بدلًا من 14ريال.

مزيل البقع للملابس فانيش (1,8 لتر) + 500 مل فقط بسعر 20ريال للحبة الواحدة.

مسحوق غسيل بونكس مركز (5 كيلو) بسعر 31.95ريال للحبة الواحدة عوضًا عن 45.95ريال.

حفائض للأطفال بامبي العبوة العملاقة متوفرة بسعر35.50ريال للحبة الواحدة بدلًا من 46.95ريال.

تلفزيون أي تي سي متوفر بسعر 1999ريال بدلًا من 3011ريال.

جوال فيفو واي 51 متوفر بسعر 929ريال عوضًأ عن 999ريال.

كل ما يحتاجة المنزل من المنتجات المختلفة، والأجهزة الكهربائية والإكترونية، وأكثر من ذلك بدرجة عالية من الدقة والإتقان، وبأفضل الأسعار، كل ذلك متوفر فقط وحصريا لدى ماركت بنده وهايبر بنده السعودية.

العروض المتوفرة في أسواق العثيم

تقدم أسواق العثيم أقوى العروض الأسبوعية إلى جميع الأسر السعودية، على جميع إحتياجات أفراد الأسرة بمختلف المراحل العمرية من أطفال، وشباب، وشيوخ، ونساء، كما تتضمن عروض العثيم جميع المنتجات الغذائية، وجميع المنظفات المنزلية، وجميع أدوات التنظيف الشخصية، كما يتوفر أيضًا كل ما يحتاجة طفلك من منتجات عناية بالطفل، وتتميز منتجات العثيم ماركت بالكفأدة والدقة؛ للحفاظ على سلامة وصحة جميع المستهلكين.

عنب أحمر كبير متوفر بسعر 9.95ريال للكيلو الواحد فقط.

خوخ سكري علبة فقط بسعر 6.95ريال للعلبة الواحدة.

متوفر ليمون فيتنامي فقط بسعر 4.95ريال للكيلو الواحد.

جزر طازج كيس 1كجم فقط بسعر 3.45ريال للكيس الواحد.

تمر ربيعة صندوق كبير متوفر بسعر 16.95ريال للصندوق.

تورتة نصفين وسط فقط بسعر 34.95ريال للحبة.

بتي فور شكولات ديلوكس علبة وسط متوفرة بسعر 17.50ريال فقط.

لحم حاشي بدون عظم متوفر بسعر 35.95ريال للكيلو الواحد.

لحم عجل بلدي بالعظم بسعر 33.95ريال للكيلو الواحد فقط.

جبن جرين لاند بالقشطة متوفرة فقط ب14.75ريال للكيلو الواحد.

جبن اسكندراني اسطنبولي بسعر 11.95ريال للكيلو.

حلاوة حلواني مع فستق متوفرة فقط بسعر 15.50ريال للكيلو الواحد.

هيل مجدي ناعم 80 جرام فقط بسعر 27.35ريال ل2 كيس.

فشار ذرة بسعر 5.50ريال للكيلو الواحد فقط.

بهارات مجدي الكبسة السعودية 70 جرام فقط بسعر 7.15ريال ل2 كيس.

حليب هالي بودرة 2,5 كجم بسعر 48.95ريال عوضًا عن 70.25ريال.

سكر أبو فهد ناعم 10 كجم متوفر فقط بسعر 26.95ريال بدلًا من 33.95ريال.

حفائظ بيبي بروف وسط 68 حبة متوفرة بسعر 35.95ريال بدلًا من 56.50ريال.

مناديل وجه ركس سوفت 10× 200 منديل فقط بسعر 20.95ريال للربطة الواحدة بدلًا من 25.95ريال.

ملح فينش لغسالأت أطباق 2 كجم بسعر 19.95ريال للحبة الاحدة عوضًا عن 32.75ريال.

شامبو جونسون أطفال جديد 750 مل فقط بسعر 28.95ريال للحبة الواحدة بدلًا من 46.95ريال.

كل ذلك وأكثر متوفر في أسواق العثيم بأقوى عروض خصومات، تابعونا لمعرفة المزيد من العروض الخاصة والحصرية.

تخفيضات اليوم لولو هايبر ماركت

تحطيم الأسعار من هايبر ماركت لولو في السعودية بتقديم أفضل العروض الأسبوعية على جميع لوازم المنزل من منتجات مختلفة، وتتضمن عروض العطلة الأسبوعية كل المأكولات البحرية الطازجة، ووجبات غذائية جاهزة، ومستلزمات الأطفال المختلفة والمتعددة، وجميع المشروبات الغازية بمختلف أنواعها، والمشروبات الساخنة. كما أن هايبر لولو يقدم كل هذة المنتجات بأفضل جودة، وبأكثر درجات الأمان على صحة وسلامة جميع الأسر المستهلكة داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وإليكم صور العروض:

طماطم طازجة محلي فقط بسعر 2.45ريال للكيلو بدلًا من 5.95ريال.

أبو كاس أرز بسمتي أبيض 10 كجم متوفر بسعر62.95ريال عوضًا عن 84.95ريال.

البشاير دجاج مجمد 1100 جم× 10 فقط بسعر 107.95ريال بدلًا من 156ريال.

موز من إكوادور بسعر 3.45ريال للكيلو الواحد بدلًا من 5.95ريال.

برتقال فالنسيا مصري متوفر بسعر 2.75ريال للكيلو عوضًا عن 3.95ريال.

بطاطس محلي 3.95ريال للصندوق بدلًا من 9.95ريال.

سمك سلمون نرويجي منظف كامل فقط بسعر 43.90ريال للكيلو الواحد عوضًا عن 59.90ريال.

سمك نقرور كبير متوفر بسعر 10.90ريال للكيلو بدلًا من 15.90ريال.

أتلانتك كينج سالمون مدخن 100 جم للقطعة متوفرة فقط بسعر 21.90ريال عوضًا عن 29.90ريال.

مكعبات لحم بقري كولومبي فقط ب23.95ريال للكيلو بدلًا من 29.95ريال.

دجاج وبطاطس قطعتين فقط بسعر 8.50ريال.

وجبة كبسة لحمم فقط بسعر 18.90ريال.

مشاوي عربية مشكبة وسط متوفرة بسعر 36.90ريال.

تشيز كيك بالتوت الأزرق فقط بسعر 69.90ريال بدلًا من 92.50ريال.

كيكة شوكولاتة بالفراولة وسط بسعر 49.90ريال بدلًا من 75.10ريال.

أيس كريم كون زون 1 لتر فقط بسعر 23.95 للحبة الواحدة عوضًا عن 36.25ريال.

عصير المراعي 1,5 لتر 7.95ريال للحبة الواحدة بدلًا من 11ريال.

جبنة البقرة الضاحكة كريمة 500 جرام حبتين فقط بسعر 19.95ريال بدلًا من 28.50ريال.

مطهر لولو 250 مل بسعر 4.95ريال بدلًا من 9.95ريال.

اريل مسحوق غسيل 5كج بسعر 41.50ريال بدلًا من 88.85ريال.

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