تراند الفن: حبس عاطل بتهمة حيازة 110 طرب حشيش في الإسكندرية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 09:09 مساءً - أصدر رئيس نيابة مينا البصل، غربي الإسكندرية، قرارًا بحبس” عاطل” لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار في المخدرات بعد ضبطه متلبسًا وبحوزته 110 طربات حشيش.

وطالب بالتحفظ على المضبوطات وإرسال عينة منها إلى المعمل الكيماوي، للفحص وإبداء رأيها وصدور تقرير مفسر عنها، مع سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود أبو عمره، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لقطاع مكافحة المخدرات، بورود معلومات سرية تفيد بورود معلومات عن ممارسة عاطل – له معلومات جنائية مسجلة – نشاط إجرامي في الاتجار بالمخدرات، وتوزيع وترويج الحشيش على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة مينا البصل مسرحًا لمزاولة نشاطه.

تم تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين بالتنسيق بين قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، والقاء القبض على المتهم حال تواجده بدائرة القسم وبتفتيشه عثر بحوزته على 110طرب حشيش بوزن نحو 11 كجما، بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم، اعترف بأن المضبوطات ملكه وأنه كان يعتزم توزيعها على عملائه وقُدرت قيمة المواد المخدرة المضبوطة بـ 770 ألف جنيه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

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