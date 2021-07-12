تراند الفن: غدًا.. 70 طائرة مصرية تغادر مطار القاهرة لنقل أكثر من 5 آلاف راكب

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 09:09 مساءً - تسير الشركة الوطنية مصر للطيران صباح غد الثلاثاء، 70 رحلة من مطار القاهرة الدولي، متجهة إلى عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية والمدن السياحية المصرية، لنقل 5732 راكبا مصريا وأجنبيا على متن طائراتها.

ومن المقرر أن تسير الشركة 56 رحلة دولية إلى كل من بغداد، دبي، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، لارناكا، أثينا، لندن، دوسلدورف، نيويورك، باريس، روما، إسطنبو ل، جنيف، امستردام، فرانكفورت، موسكو، برلين، أبوظبي، ميونيخ، بودابيست، ميلانو، البحرين، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، وإربيل.

كما تسير الشركة غدا 11 رحلة داخلية إلي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوي في إطار سياسة الشركة الهادفة إلى فتح نقاط تجارية جديدة بدول آسيا وأوروبا.

وتخصص شركتا ميناء القاهرة الجوي والشركة الوطنية مصر للطيران، فرقًا من العلاقات العامة لاستقبال الركاب، وإنهاء إجراءات وصولهم وتقديم المساعدة للركاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات.

كما تُجري فرق الحجر الصحي الكشف الطبي وتقديم الخدمات الصحية للركاب ومراجعة جميع الاختبارات والفحوصات الخاصة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الإشراف ومتابعة تنفيذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

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