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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 09:09 مساءً - صحيفة المرصد : كشفت صحيفة “ميرور”، عن فرصة ذهبية تمنحها قرى إيطالية مذهلة في أقصى جنوب البلاد، حيث يكون الجو دافئا طوال العام تقريبا، فرصة ذهبية لمن يرغب في الاستقرار فيها.
33 ألف دولار على مدى 3 سنوات
وقالت الصحيفة: “تخطط منطقة كالابريا لتقديم ما يصل إلى 28 ألف يورو (33 ألف دولار) على مدى ثلاث سنوات كحد أقصى للأشخاص المستعدين للانتقال إلى القرى شبه المهجورة فيها”.
وأشارت إلى أن “عدد سكان القرى يبلغ 2000 نسمة حالًيا، على أمل عكس سنوات من الانخفاض السكاني، وتشمل هذه القرى مواقع بالقرب من البحر أو على سفوح الجبال أو كليهما.
بدء عمل تجاري جديد
وتابعت الصحيفة: أن أولئك الذين يرغبون في حياة جديدة في “جنة” جنوب إيطاليا يجب أن يكونوا أقل من 40 عامًا، ويحتاجون إلى بدء عمل تجاري جديد في محاولة لإعطاء دفعة للبلدة “النائمة”، والتي يتناقص عدد سكانها.
الانتقال في غضون 90 يومًا
وأوضحت “ميرور” أن هناك مشكلة أخرى أيضًا، وهي أنه يجب أن تكون قادرًا على الانتقال إلى كالابريا في غضون 90 يومًا من طلبك الموافق عليه.
وأثرت سنوات من التراجع السكاني على الاقتصاد المحلي، ولذلك يجب على السكان الجدد إما بدء أعمالهم التجارية الخاصة من الصفر، أو تنفيذ مشاريع موجودة مسبقًا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “جنة” جنوب إيطاليا تطلب سكانًا للعيش فيها مقابل 33 ألف دولار.. وتكشف عن الشروط المطلوبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.