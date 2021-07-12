تراند الفن: أحمد حسن في ندوة “القاهرة 24”: أبو ريدة شجعني على الاعتزال.. ومهنة التدريب مهينة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 09:09 مساءً - تحدث أحمد حسن، قائد منتخبنا الوطني السابق، عن اعتزاله لعب كرة القدم، وكذلك عن الأهداف التي يسعى لتحقيقها مستقبلًا في الوسط الرياضي.

وقال أحمد حسن، في ندوة “القاهرة 24″:”أسهل شىء في الوسط الرياضي هو أن تكون لاعب كرة قدم، ولكن الشىء الصعب هو أن تكون مسؤولا داخل الملعب وخارجه، وهو شىء نادر الحدوث”.

وتابع: “المهندس هو أبو ريدة هو من شجعني على الاعتزال، بعدما عرض عليَّ العمل كمدير للمنتخب الوطني، ولكن هدفي الأول هو العمل كمدير فني، وما زلت أبحث عن ذلك”، موضحا “الاستوديوهات التحليلية التي أعمل فيها بالوقت الحالي، هو جزء من التدريب، وأسعى للعمل كمدير فني خلال الفترة المقبلة”.

وأكمل أحمد حسن حديثه قائلًا: “الفيصل في عمل الأشخاص في مهنة التدريب، هو امتلاك وكيل لاعبين قوي، وليس أن تمتلك تاريخا كبيرا، لذلك أرى أن مهنة التدريب مهينة داخل مصر”.

وأتم قائد الفراعنة السابق حديثه قائلًا: “إذا عرض عليَّ التدريب في الفترة المقبلة سأوافق، إذا تماشى ذلك مع طموحاتي والأهداف التي أسعى لتحقيقها مستقبلًا، وامتلكت عروض كثيرة في الفترة الأخيرة”.

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