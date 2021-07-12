تراند الفن: زوجة تامر عبد المنعم تكشف تفاصيل حالته الصحية بعد خضوعه لعملية قسطرة بالقلب

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 09:09 مساءً - خضع الفنان تامر عبد المنعم لعملية قسطرة في القلب، صباح اليوم، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، دخل على إثرها المستشفى أمس.

وكشفت زوجة تامر عبد المنعم، في تصريحات لـ“القاهرة 24”، تفاصيل حالته الصحية، موضحة أنه خرج من المستشفى قبل ساعات بعد أن خضع لعملية قسطرة في القلب صباح اليوم.

وأوضحت أنه يمكث حاليًا في المنزل وحالته الصحية تتحسن، ويباشر العلاج مع طبيب متخصص.

وأكدت أن تامر عبد المنعم لم يعانِ من قبل من أي مشاكل في القلب، وهذه المرة الأولى التي يخضع فيها لعملية قسطرة.

يُشار إلى أن آخر أعمال تامر عبد المنعم فيلم “الشنطة” الذي عرض مؤخرًا بالسينمات، حيث تولى تأليفه ومن إنتاجه، وهو بطولة بيومي فؤاد، شيرين، دانا حلبي، شريف دسوقي، محمد لطفي، وآخرين، فيما كانت آخر أعماله في الدراما مسلسل “الضاهر” الذي عرض عام 2019، وشارك فيه ممثلًا كما تولى تأليفه.

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