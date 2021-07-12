تراند الفن: ماكرون: اللقاحات الموجودة في فرنسا تحمي من كورونا بنسبة 95%

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 09:09 مساءً - قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد الموجودة في فرنسا، تحمي من الفيروس بنسبة 95%، حسبما ذكرت شبكة “العربية” في خبر عاجل لها منذ قليل.

كما قرر ماكرون فرض إلزامية تلقي لقاح كورونا للعاملين في المؤسسات الصحية، مؤكدًا أن اللقاح هو السلاح الأنجح والفعال ضد فيروس كورونا المستجد بكل السلالات الناتجة عنه.

وأضاف الرئيس الفرنسي، أن حكومة بلاده رصدت انتشارًا متسارعًا لسلالة دلتا التي ظهرت لأول مرة بالهند، داخل الأراضي الفرنسية.

وصرح أوليفييه فيران، وزير الصحة الفرنسي، يوم الجمعة الماضية، أن سلالة دلتا الهندية المتحورة من فيروس كورونا المستجد شديدة العدوى، ومن المحتمل أن تكون مسئولة عن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في فرنسا اعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع.

وأكد وزير الصحة خلال حديثه مع محطة “فرانس إنتر” الإذاعية، أن سلالة دلتا الهندية أصبحت تمثل الآن ما يقرب من 50% من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في فرنسا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.