شوف أقوى عروض العثيم مول الصيفية للسلع الغذائية تحت شعار أقوى العروض وتوفير أكثر

عروض العثيم مول تقدم مجموعة من أقوى العروض والتخفيضات الأسبوعية على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والتموينية والخضروات والفواكه الطازجة وغيرها من المنتجات والمعلبات التي لا غنى عنها في كل بيت، كما أنها تقدم مفاجأة كبرى لعملائها القيمين والمميزين من حملة بطاقات اكتساب، بتوفير عروض شراء تزيد من رصيد بطاقة اكتساب تحت شعار اشتري رصيدك يكتر مع اكتساب، بمعنى أن عروض اكتساب لهذا الأسبوع تكون أكبر وبمعدل فوق العادة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم هذه العروض وشروط الاشتراك في عروض التوفير من اكتساب

عروض العثيم المشاركة في برنامج اكتساب لهذا الأسبوع وشروط الاستحقاق:

تقدم مجموعة أسواق عبد الله العثيم عروض التوفير مع اكتساب بشرط أن تطبق الشروط والأحكام وهي كما يلي؛

يجب أن يكون المشارك عميلاً في اكتساب. وأن تكون بطاقة اكتساب تحمل اسم العميل ومفعله باسمه. يتم احتساب الرصيد الإضافي بعد مرور 24 ساعة من عملية الشراء. الرصيد الإضافي يحتسب على مشتريات العميل من الأصناف المعلن عنها فقط. تسري هذه الحملة على العروض المميزة بشعار اشتر.. رصيدك يكتر. يمكنك الاستفادة من الرصيد المجاني المضاف بعد إضافته إلى البطاقة مباشرة.

واليكم أهم العروض التي تسري عليها هذه الحملة كما يلي؛

أرز السفير مزة سيلا بسمتي كريمي وزن 10 كيلو جرام الكيس بسعر 38.95 ريال سعودي بدلاً من 72.95 ريال بحد أقصى عبوتين لكل عميل.

كرتونة دجاج مجمد بدون أحشاء ساديا بسعر 94.95 ريال سعودي بدلاً من 136 ريال.

كيس صابون أومو أزرق وزن 5 كيلو بسعر 23.95 ريال سعودي بدلاً من 38.50 ريال.

عروض الخضروات والفواكه الطازجة:

وتقدم مجموعة العثيم السعودية عروض متنوعة على الخضروات والفواكه الطازجة عروض برد صيفك، في جميع فروع أسواق عبد الله العثيم المنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية فبادروا بالذهاب إلى أقرب فرع لديكم.

عنب أحمر كبير بسعر 9.95 ريال سعودي للكيلو.

خوخ سكري بسعر 6.95 ريال سعودي للعلبة.

علبة خوخ بلدي بسعر 6.95 ريال سعودي.

نكتارين بسعر 6.95 ريال سعودي للعلبة.